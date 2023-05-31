Мэр Бахмута сообщил, сколько гражданских жителей осталось в городе

Об этом сообщает Укринформ.

"До полномасштабного вторжения России на территории Бахмутской громады проживало около 80 тыс. жителей, среди которых 70 тысяч — это именно жители города. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, в Бахмуте остаются около 500 человек", — заявил глава МВА Бахмута Алексей Рева.

По словам Ревы, россияне перечеркнули жизнь десятков тысяч человек.

"Сегодня Бахмут – это руины и пепел. Сложно осознавать, что город, который мы так все любили, оккупанты просто стерли с лица земли. После многих месяцев войны в Бахмуте полностью уничтожена вся инфраструктура, не осталось ни одного уцелевшего здания. Враг уничтожил все! И это не просто уничтоженные дома, но и полностью перечеркнутые жизни десятков тысяч человек. Это разделенные семьи, покалеченные судьбы, разбитые мечты..." - сказал Алексей Рева.