Мэр Бахмута сообщил, сколько гражданских жителей осталось в городе
Глава городской военной администрации Бахмута Алексей Рева заявил, что в городе осталось около 500 жителей
Об этом сообщает Укринформ.
"До полномасштабного вторжения России на территории Бахмутской громады проживало около 80 тыс. жителей, среди которых 70 тысяч — это именно жители города. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, в Бахмуте остаются около 500 человек", — заявил глава МВА Бахмута Алексей Рева.
По словам Ревы, россияне перечеркнули жизнь десятков тысяч человек.
"Сегодня Бахмут – это руины и пепел. Сложно осознавать, что город, который мы так все любили, оккупанты просто стерли с лица земли. После многих месяцев войны в Бахмуте полностью уничтожена вся инфраструктура, не осталось ни одного уцелевшего здания. Враг уничтожил все! И это не просто уничтоженные дома, но и полностью перечеркнутые жизни десятков тысяч человек. Это разделенные семьи, покалеченные судьбы, разбитые мечты..." - сказал Алексей Рева.
- 26 мая сообщалось, что в Бахмуте и Авдеевке остаются 8 детей, родители категорически отказываются эвакуироваться.
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