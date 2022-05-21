Мэр Бахмута опроверг информацию, что город закроют через 72 часа

Об этом он написал в Facebook .

"В соцсетях в последние дни распространяется ложная информация о том, что через 72 часа город Бахмут будет полностью закрыт на въезд и выезд. Официально заявляю: никто город закрывать не собирается", - написал Рева.

Он добавил, что ситуация в громаде сложная.