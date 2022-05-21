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Главная война с Россией Мэр Бахмута опроверг информацию, что город закроют через 72 часа

Мэр Бахмута опроверг информацию, что город закроют через 72 часа

21 мая, 2022 суббота
21:17
война с Россией

Городской голова Бахмута Алексей Рева опроверг фейк, что город через трое суток будет полностью закрыт

Об этом он написал в Facebook .

"В соцсетях в последние дни распространяется ложная информация о том, что через 72 часа город Бахмут будет полностью закрыт на въезд и выезд. Официально заявляю: никто город закрывать не собирается", - написал Рева.

Он добавил, что ситуация в громаде сложная.

"Наш город и села находятся под постоянными обстрелами врага. Еще раз призываю жителей громады выехать в более безопасные места. Не верьте фейкам! Доверяйте только официальным источникам информации!", - подчеркнул мэр.

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фейк
Бахмут
фейки
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