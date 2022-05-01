Меняют Лондон на Дубай: риэлторы фиксируют увеличение запросов от россиян на обмен лондонской недвижимости на жилье в ОАЭ
Россияне, владеющие недвижимостью в Лондоне, ищут возможности обойти санкции
Об этом со ссылкой на риэлторов пишет Financial Times.
Россияне готовы обменять лондонскую недвижимость на жилье в Дубае, но обходя любые банковские переводы и финансовый мониторинг, отмечают риелторы, с которыми пообщалось издание. Российские владельцы лондонских квадратных метров готовы даже пойти на значительные скидки.
Под сакции попало около тысячи россиян и российских компаний, а другие могут попасть под дополнительные проверки, испытывать трудности с денежными переводами и открытием счетов в банках.
Однако относительно возможностей организовать такие соглашения и потенциального спроса на них специалисты выражают сомнения, поскольку речь идет о риске.
"Я очень сомневаюсь, что это может сработать: в Лондоне придется предоставить слишком много документов. Но это показывает, как далеко россияне готовы зайти, чтобы уклониться от финансовой системы", - говорит бизнесмен из Дубая, которого риэлтор ознакомил со списком доступных в Лондоне объектов недвижимости, которые предлагаются по такой схеме.
К тому же такие сделки могут потребовать дополнительных платежей в обеих юрисдикциях.
"Мы видим приток российских клиентов с начала войны в Украину, и это побудило нас создать специальный российский офис для их обслуживания", – говорит партнер юридической фирмы BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates в Дубае Майкл Кортбаве.
- Напомним, в ОАЭ застряли десятки подсанкционных самолетов российских олигархов.
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