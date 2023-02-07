"Меняем подходы к работе": Малюк назвал первоочередные задачи СБУ

Об этом Василий Малюк заявил во время выступления в Верховной Раде, которая приняла решение о назначении его на должность главы Службы безопасности Украины.

В частности, Малюк отметил, что осознает уровень угроз, которые возникли перед государством во время полномасштабной войны, и свою ответственность на должности руководителя спецслужбы.

"Первое и самое главное – выполняем поручения президента и меняем подходы к работе. Не просто сдерживаем врага, а действуем на опережение. Строим новую и современную модель государственной безопасности – с учетом опыта войны", – подчеркнул он.

Также среди первоочередных задач СБУ он назвал очищение Службы, борьбу с коллаборантами, приспешниками врага и предателями всех уровней.

"Это требует от спецслужбы комплексного подхода – когда каждое направление деятельности развивается одинаково качественно и равномерно", - подчеркнул он.

Кроме того, он также проинформировал, что сделано на этих направлениях за последние полгода. В частности, речь идет о переформатировании контрразведки и военной контрразведки, сверхсложных задачах, выполняемых бойцами Центра спецопераций "А", результатах работы следователей и киберспециалистов.

"Не могу сегодня раскрыть детали всех серьезных спецопераций, где задействованы наши бойцы, но они присутствуют в самых горячих точках войны. За неполный год шесть из них награждены званием Герой Украины. Четверо, к сожалению, посмертно... Есть более 500 государственных наград. Большинство из них – ордена "За мужество" и Богдана Хмельницкого. Эти люди выполняют сверхсложные и сверхважные задачи", – подчеркнул глава СБУ.