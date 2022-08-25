Меня возмущает, что российских пленных привезли в Киево-Печерскую лавру, а наших жгут в Оленовке, - депутат Харьковского облсовета Скорик
Александр Скорик, депутат Харьковского областного совета, выразил обеспокоенность, что отсутствует реакция власти и общества на встречу 21 августа настоятеля УПЦ МП Онуфрия с российскими военнопленными в Киево-Печерской лавре
Такой комментарий дал Александр Скорик в эфире Еспресо.
"А почему никого не возмущает тот факт, что три дня назад к главе УПЦ МП в Киево-Печерскую лавру привезли российских пленных?"
Почему об этом никто не говорит?
Меня это возмущает!
Сердце обливается кровью! В то время, когда наших пленных жгут в Оленовке и планируют пытать в Мариуполе, российских пленных привозят с чьего-то разрешения в Московский патриархат Киево-Печерской лавры, которую, кстати, мы не смогли до сих пор забрать из-под Московского протектората. И там рассказывают о мире и любви во всем мире, чтобы на поле боя никто не погибал, таким образом пропагандируя московскую церковь", - заметил Скорик.
- 21 августа предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий пообщался с пленными русскими оккупантами. Встреча состоялась в Киево-Печерской лавре
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