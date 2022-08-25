Такой комментарий дал Александр Скорик в эфире Еспресо.



"А почему никого не возмущает тот факт, что три дня назад к главе УПЦ МП в Киево-Печерскую лавру привезли российских пленных?"

Почему об этом никто не говорит?

Меня это возмущает!

Сердце обливается кровью! В то время, когда наших пленных жгут в Оленовке и планируют пытать в Мариуполе, российских пленных привозят с чьего-то разрешения в Московский патриархат Киево-Печерской лавры, которую, кстати, мы не смогли до сих пор забрать из-под Московского протектората. И там рассказывают о мире и любви во всем мире, чтобы на поле боя никто не погибал, таким образом пропагандируя московскую церковь", - заметил Скорик.

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