Меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов Путин выбрал наихудший, - Кирилл Буданов

Об этом Кирилл Буданов рассказал влиятельному американскому изданию The Wall Street Journal .

"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, какое он хотел изобразить", – сказал генерал.

По его словам, Путина ждут проблемы в самой России, когда станет очевидной его несостоятельность завоевать Украину: "Если они (россияне, - ред.) наконец-то поймут, что царь не такой великий и совсем не такой могучий, каким он себя подавал, это будет шагом к уничтожению государственности современной России”.

Учитывая, что около 40% главных российских военных и разведывательных командующих являются выходцами из Украины, Москве хватает профессиональных кадров и необходимых знаний. Но, утверждает Кирилл Буданов, Путин отверг осторожные советы своих разведчиков, когда начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и наихудший", - сказал генерал Буданов. – "Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. У них были гораздо лучшие варианты для него. Теперь мы видим результат".

Кирилл Буданов заявил также, что Украина вернет свои территории исключительно силой и что он лично не признает "никаких границ, кроме границ 1991 года".

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