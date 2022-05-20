Меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов Путин выбрал наихудший, - Кирилл Буданов
Генерал, глава украинской военной разведки, прогнозирует, что у Путина будут проблемы в самой России, когда станет очевидной его неспособность завоевать Украину
Об этом Кирилл Буданов рассказал влиятельному американскому изданию The Wall Street Journal .
"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, какое он хотел изобразить", – сказал генерал.
Учитывая, что около 40% главных российских военных и разведывательных командующих являются выходцами из Украины, Москве хватает профессиональных кадров и необходимых знаний. Но, утверждает Кирилл Буданов, Путин отверг осторожные советы своих разведчиков, когда начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
"Меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и наихудший", - сказал генерал Буданов. – "Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. У них были гораздо лучшие варианты для него. Теперь мы видим результат".
- Кирилл Буданов заявил также, что Украина вернет свои территории исключительно силой и что он лично не признает "никаких границ, кроме границ 1991 года".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.62
- Актуальное
- Важное