Об этом он сказал Politico .

Саакашвили подчеркнул, что до ареста он чувствовал себя полностью здоровым.

"Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания... я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной. Тогда меня немедленно арестовали грузинские власти, и с тех пор я нахожусь в тюрьме на основе слухов и политически мотивированных обвинений в "злоупотребления властью", которые только Кремль и нынешнее правительство Грузии считают законными", - заявил политик.

Он подчеркнул, что во время заключения его состояние здоровья резко ухудшилось.

"Я сейчас умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и сейчас в моем теле есть доказательства отравления тяжелыми металлами. Сейчас я страдаю поразительным количеством из более 20 серьезных болезней, все из которых развились во время заключения", - сказал Саакашвили. .