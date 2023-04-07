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"Меня пытали, травили тяжелыми металлами": Саакашвили заявил, что умирает в тюрьме

7 апреля, 2023 пятница
16:57
Мир

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили заявил, что умирает. У политика диагностировано более двух десятков серьезных болезней

Об этом он сказал Politico .

Саакашвили подчеркнул, что до ареста он чувствовал себя полностью здоровым.

"Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания... я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной. Тогда меня немедленно арестовали грузинские власти, и с тех пор я нахожусь в тюрьме на основе слухов и политически мотивированных обвинений в "злоупотребления властью", которые только Кремль и нынешнее правительство Грузии считают законными", - заявил политик.

Он подчеркнул, что во время заключения его состояние здоровья резко ухудшилось.

"Я сейчас умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и сейчас в моем теле есть доказательства отравления тяжелыми металлами. Сейчас я страдаю поразительным количеством из более 20 серьезных болезней, все из которых развились во время заключения", - сказал Саакашвили. .

  • 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности страны принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. А впоследствии Европарламент призвал Грузию помиловать и освободить Саакашвили.
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Грузия
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