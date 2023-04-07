"Меня пытали, травили тяжелыми металлами": Саакашвили заявил, что умирает в тюрьме
Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили заявил, что умирает. У политика диагностировано более двух десятков серьезных болезней
Об этом он сказал Politico .
Саакашвили подчеркнул, что до ареста он чувствовал себя полностью здоровым.
"Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания... я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной. Тогда меня немедленно арестовали грузинские власти, и с тех пор я нахожусь в тюрьме на основе слухов и политически мотивированных обвинений в "злоупотребления властью", которые только Кремль и нынешнее правительство Грузии считают законными", - заявил политик.
Он подчеркнул, что во время заключения его состояние здоровья резко ухудшилось.
"Я сейчас умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и сейчас в моем теле есть доказательства отравления тяжелыми металлами. Сейчас я страдаю поразительным количеством из более 20 серьезных болезней, все из которых развились во время заключения", - сказал Саакашвили. .
- 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности страны принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. А впоследствии Европарламент призвал Грузию помиловать и освободить Саакашвили.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное