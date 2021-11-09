"Меня обманули": Саакашвили написал письмо из тюремной больницы

Об этом он написал в Facebook.



"Меня обманули после того, как сказали, что повезут в обычную городскую поликлинику. Я отменил встречу с врачами, встречу с мамой и детьми", - заявил Михеил Саакашвили.



Саакашвили сообщил, что, несмотря на сопротивление с его стороны, сотрудники тюрьмы начали его вывозить, а также вводить медицинские препараты.



По словам экс-президента Грузии, в больницу его перевели по указанию Путина, чтобы уничтожить.



"Цель моего перевода сюда - однозначно мое физическое уничтожение по указанию Путина", - написал Саакашвили.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Михеила Саакашвили.

Президент Грузии заявила, что не помилует Михеила Саакашвили.

5 ноября редактор News Georgia Ия Баратели сообщила, что состояние Михеила Саакашвили ухудшилось .

8 ноября находящийся в тюрьме Михеил Саакашвили заявил, что умрет от голода, чтобы освободить Грузию и сохранить ее европейский путь.

Впоследствии, заключенного в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его перевезли в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

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