"Меня обманули": Саакашвили написал письмо из тюремной больницы
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что его обманом заставили покинуть тюрьму
Об этом он написал в Facebook.
"Меня обманули после того, как сказали, что повезут в обычную городскую поликлинику. Я отменил встречу с врачами, встречу с мамой и детьми", - заявил Михеил Саакашвили.
Саакашвили сообщил, что, несмотря на сопротивление с его стороны, сотрудники тюрьмы начали его вывозить, а также вводить медицинские препараты.
По словам экс-президента Грузии, в больницу его перевели по указанию Путина, чтобы уничтожить.
"Цель моего перевода сюда - однозначно мое физическое уничтожение по указанию Путина", - написал Саакашвили.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Михеила Саакашвили.
- Президент Грузии заявила, что не помилует Михеила Саакашвили.
- 5 ноября редактор News Georgia Ия Баратели сообщила, что состояние Михеила Саакашвили ухудшилось .
- 8 ноября находящийся в тюрьме Михеил Саакашвили заявил, что умрет от голода, чтобы освободить Грузию и сохранить ее европейский путь.
- Впоследствии, заключенного в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его перевезли в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
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