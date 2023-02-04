"Меня не сообщили об открытии дела": эксруководитель Довженко-Центра Гончарук о публикации по производству против нее
Информация об открытии производства против бывшего и.о генерального директора "Довженко-центра" Елены Гончарук не является официальной
Об этом в эфире Еспресо заявила бывшая глава Довженко-Центра, а ныне руководительница Музея кино при ДЦ Елена Гончарук.
"Информация на сайте РБК-Украина - это пока единственная информация, которая есть на этот счет. Ни правоохранительные органы, ни органы управления нас или лично меня об этом не сообщали. Сейчас адвокаты работают над тем, чтобы получить полную информацию, что это было за заявление", - заявила она.
Гончарук обратила внимание, что публикация появилась накануне заседания конкурсной комиссии.
"Примечателен тот факт, что комиссия по отбору должна была заседать сегодня в 13:00, а заявление было вчера подано около семи вечера и производство было открыто почти моментально. Единственный ресурс, который об этом сообщил - РБК-Украина, который уже сделал собственные выводы , не обращаясь в центр за комментариями. Мы сейчас склоняемся к тому, чтобы не комментировать эту новость, а быть к ней максимально юридически подготовлены.
- 2 февраля издание РБК-Украина сообщило, что прокуратурой Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту завладения государственными средствами должностными лицами Довженко-Центра. Были внесены в сведения о нарушении ЗУ "О публичных закупках" и превышении служебных полномочий Еленой Гончарук - бывшей исполняющей обязанности директора центра.
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