Об этом в эфире Еспресо заявила бывшая глава Довженко-Центра, а ныне руководительница Музея кино при ДЦ Елена Гончарук.

"Информация на сайте РБК-Украина - это пока единственная информация, которая есть на этот счет. Ни правоохранительные органы, ни органы управления нас или лично меня об этом не сообщали. Сейчас адвокаты работают над тем, чтобы получить полную информацию, что это было за заявление", - заявила она.

Гончарук обратила внимание, что публикация появилась накануне заседания конкурсной комиссии.

"Примечателен тот факт, что комиссия по отбору должна была заседать сегодня в 13:00, а заявление было вчера подано около семи вечера и производство было открыто почти моментально. Единственный ресурс, который об этом сообщил - РБК-Украина, который уже сделал собственные выводы , не обращаясь в центр за комментариями. Мы сейчас склоняемся к тому, чтобы не комментировать эту новость, а быть к ней максимально юридически подготовлены.