"Меня козлом обозвали". В Беларуси силовики вытащили пьяных россиян из Z-машины
В расположенном на западе Беларуси городе Ивацевичи сотрудники ОМОН и ГАИ задержали двух пьяных мужчин, находившихся внутри авто с российскими номерами. На машину была наклеена буква Z
Это случилось на парковке тамошнего супермаркета "Санта", пишет газета "Ганцавіцкі час".
Задерживаемые люди вели себя очень дерзко. Один из них кричал, что он русский, а белорусы его "козлом назвали".
"Меня козлом обозвали белорусы. А я русский, б…", - возмущался он.
Другой мужчина был в футболке с надписью "Вежливые люди" и тоже находился в состоянии опьянения.
Оба задержаны.
Как видно на видео, с ними также находилась женщина. Но ее люди в форме отвели в сторону.
Один из задержанных представился Александром Леонидовичем Быковым.
Белорусский портал Zerkalo собрал информацию о нем, имеющуюся в свободном доступе.
"Мы нашли в соцсетях внешне очень похожего человека с таким именем, фамилией и отчеством. Ему 41 год, он из Санкт-Петербурга (напомним, что автомобиль задержанных, судя по номерам, зарегистрирован в Ленинградской области, в центре которой находится этот город). 28 апреля 2023 года Александр Быков подписал контракт на два года о прохождении военной службы с российским министерством обороны, после чего рядового запаса Быкова зачислили стрелком в батальон 283-го полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. Это соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (РФ, – ред.)", - отмечает издание.
Бойцы российской 20-й гвардейской общевойсковой армии перед отправкой на войну с Украиной учатся на Обуз-Лесновском полигоне, недалеко от Ивацевичей.
Так что не исключено, что в Беларусь задержанный прибыл именно как российский военный-контрактник, заключает Zerkalo.
Задержание произошло вечером 17 июня 2023 года.
Комментарий от белорусских правоохранителей, хоть и неофициальный, появился 18 июня.
ТГ-канал Reverse_side2022, который, по данным газеты "Наша ніва", ведут правоохранители Республики Беларусь, написал следующее:
"Несмотря на все предупреждения, правонарушители решили устроить шоу, вот и получили по полной программе не только протоколы за передачу руля и пьяную езду, но и за неповиновение, а автомобиль поместили на штрафстоянку".
"Учтите! Если сел пьяный за руль, то тебя не спасет ни одна наклейка на стекле, придется ответить по закону", - подчеркнули авторы сообщения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное