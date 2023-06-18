Это случилось на парковке тамошнего супермаркета "Санта", пишет газета "Ганцавіцкі час".

Задерживаемые люди вели себя очень дерзко. Один из них кричал, что он русский, а белорусы его "козлом назвали".

"Меня козлом обозвали белорусы. А я русский, б…", - возмущался он.

Другой мужчина был в футболке с надписью "Вежливые люди" и тоже находился в состоянии опьянения.

Оба задержаны.

Как видно на видео, с ними также находилась женщина. Но ее люди в форме отвели в сторону.

Один из задержанных представился Александром Леонидовичем Быковым.

Белорусский портал Zerkalo собрал информацию о нем, имеющуюся в свободном доступе.

"Мы нашли в соцсетях внешне очень похожего человека с таким именем, фамилией и отчеством. Ему 41 год, он из Санкт-Петербурга (напомним, что автомобиль задержанных, судя по номерам, зарегистрирован в Ленинградской области, в центре которой находится этот город). 28 апреля 2023 года Александр Быков подписал контракт на два года о прохождении военной службы с российским министерством обороны, после чего рядового запаса Быкова зачислили стрелком в батальон 283-го полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. Это соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (РФ, – ред.)", - отмечает издание.

Бойцы российской 20-й гвардейской общевойсковой армии перед отправкой на войну с Украиной учатся на Обуз-Лесновском полигоне, недалеко от Ивацевичей.

Так что не исключено, что в Беларусь задержанный прибыл именно как российский военный-контрактник, заключает Zerkalo.

Задержание произошло вечером 17 июня 2023 года.

Комментарий от белорусских правоохранителей, хоть и неофициальный, появился 18 июня.

ТГ-канал Reverse_side2022, который, по данным газеты "Наша ніва", ведут правоохранители Республики Беларусь, написал следующее:

"Несмотря на все предупреждения, правонарушители решили устроить шоу, вот и получили по полной программе не только протоколы за передачу руля и пьяную езду, но и за неповиновение, а автомобиль поместили на штрафстоянку".

"Учтите! Если сел пьяный за руль, то тебя не спасет ни одна наклейка на стекле, придется ответить по закону", - подчеркнули авторы сообщения.