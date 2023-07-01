Так он ответил на вопросы испанского журналиста о том, как живется человеку, которому угрожает самая большая опасность в мире.

"Я считаю, что в самой большой опасности сейчас наши люди, которые в окопах. Потому что риски для жизни существуют ежесекундно, потому что постоянно прилетает. И если не у тебя, то у твоего побратима. Я бывал там много раз и все это видел", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что сам уже привык к постоянной опасности и считает это частью своей жизни.

"Я понимаю, что многие люди, которые со мной рядом, тоже в опасности. Это выбор, который мы сделали. Адекватный, неслучайный выбор жизни. Я горжусь, что у меня есть такая возможность. Нормально живу с этим", - сказал он. .

Затем Владимир Зеленский вернулся к вопросу журналиста и добавил, что, по его мнению, опаснее сейчас президенту РФ Владимиру Путину.

"Я подумал, что все-таки опаснее Путину, чем мне. Меня хотят убить только в России, а его – весь мир", – заметил Зеленский.