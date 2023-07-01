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"Меня хотят убить только в России, а Путина – весь мир": Зеленский о постоянной угрозе жизни

1 июля, 2023 суббота
14:28
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский уже привык к постоянному риску своей жизни. По его мнению, у Владимира Путина угроза жизни больше, потому что его "хочет убить весь мир"

Так он ответил на вопросы испанского журналиста о том, как живется человеку, которому угрожает самая большая опасность в мире.

"Я считаю, что в самой большой опасности сейчас наши люди, которые в окопах. Потому что риски для жизни существуют ежесекундно, потому что постоянно прилетает. И если не у тебя, то у твоего побратима. Я бывал там много раз и все это видел", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что сам уже привык к постоянной опасности и считает это частью своей жизни.

"Я понимаю, что многие люди, которые со мной рядом, тоже в опасности. Это выбор, который мы сделали. Адекватный, неслучайный выбор жизни. Я горжусь, что у меня есть такая возможность. Нормально живу с этим", - сказал он. .

Затем Владимир Зеленский вернулся к вопросу журналиста и добавил, что, по его мнению, опаснее сейчас президенту РФ Владимиру Путину.

"Я подумал, что все-таки опаснее Путину, чем мне. Меня хотят убить только в России, а его – весь мир", – заметил Зеленский.

  • 18 июня 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину было предпринято пять попыток убить президента Владимира Зеленского.
  • В апреле 2023 года разведывательное управление министерства обороны США рассматривало четыре сценария развития войны в Украине. Один из них – это смерть президента Владимира Зеленского.
журналисты
Владимир Путин
Владимир Зеленский
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