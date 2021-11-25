Меня интересуют только они, - Фьюри назвал двух боксеров, которые достойны с ним драться
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что на данный момент ему интересны только бои против Александра Усика и Энтони Джошуа
Об этом сообщает Boxingnews24 .
По словам Фьюри, его не интересуют Джо Джойс и Диллиан Уайт.
"Нет, я не заинтересован в поединке с Джо Джойсом. Меня не интересует Диллиан Уайт. Я каждый день кайфую от себя, вот и все. Я всегда говорил, что меня интересуют только два боя – с Энтони Джошуа и Александром Усиком. Все остальное мне неинтересно. Буду ли я биться в феврале, если не достану Усика или Джошуа? Вот тогда мы и увидим, не правда ли? Сейчас ноябрь, так что за несколько месяцев многое может произойти", - сказал Фьюри.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- 24 ноября британский боксерТайсон Фьюри заявил, что очень хочет провести следующий бой против Александра Усика.
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