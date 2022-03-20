Меньше публичных слов о закупке оружия: Подоляк попросил чиновников воздержаться от комментариев о вооружении и контрнаступлении
Украинским чиновникам не следует распространять информацию о закупке Украиной вооружения и потенциальных контрнаступлениях, говорит Подоляк
К этому призвал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"К нашим топам просьба. Меньше публичных слов о закупке оружия и еще меньше слов о подготовке наших контрнаступлений", – написал он.
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