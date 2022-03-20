Меньше публичных слов о закупке оружия: Подоляк попросил чиновников воздержаться от комментариев о вооружении и контрнаступлении

К этому призвал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.



"К нашим топам просьба. Меньше публичных слов о закупке оружия и еще меньше слов о подготовке наших контрнаступлений", – написал он.

Напомним, украинские военные наносят артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по группировкам войск и колоннам техники.