Меньше половины нардепов вакцинированы от коронавируса, - Радуцкий

Об этом сказал в комментарии УНИАН председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что будет обращаться к председателю ВР Дмитрию Разумкову о введении для невакцинированных депутатов регулярного тестирования.

"Я буду требовать от спикера, чтобы он это ввел", - отметил председатель комитета.

При этом добавил, что речь идет о нарушении законодательства.



"У нас государство вложило большие деньги для того, чтобы вакцинировались люди бесплатно, и если человек не имеет медицинских противопоказаний и не вакцинируется, то должен за собственный счет проходить тест. Я считаю, что спикер должен это поддержать, потому что даже спикер, к сожалению, у нас не вакцинировался и сейчас болеет COVID -19", - отметил он.

Радуцкий добавил, что власть не может требовать от людей прививаться, если сама это не выполняет.