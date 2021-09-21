Меньше половины нардепов вакцинированы от коронавируса, - Радуцкий
В Верховной Раде менее 50% депутатов вакцинированы от COVID-19
Об этом сказал в комментарии УНИАН председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Он отметил, что будет обращаться к председателю ВР Дмитрию Разумкову о введении для невакцинированных депутатов регулярного тестирования.
"Я буду требовать от спикера, чтобы он это ввел", - отметил председатель комитета.
При этом добавил, что речь идет о нарушении законодательства.
"У нас государство вложило большие деньги для того, чтобы вакцинировались люди бесплатно, и если человек не имеет медицинских противопоказаний и не вакцинируется, то должен за собственный счет проходить тест. Я считаю, что спикер должен это поддержать, потому что даже спикер, к сожалению, у нас не вакцинировался и сейчас болеет COVID -19", - отметил он.
Радуцкий добавил, что власть не может требовать от людей прививаться, если сама это не выполняет.
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