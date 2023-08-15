Меньше чем за неделю до выборов: в Эквадоре убили еще одного политика
В Эквадоре убили организатора местной ячейки партии эксп-резидента Рафаэля Корреа в провинции Эсмеральдас политика Педро Брионеса: убийство произошло накануне выборов
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщения лидеров партии "Гражданской революции".
Отмечается, что убийство произошло накануне досрочных президентских выборов, которые должны пройти в воскресенье, 20 августа.
"Однако голосование состоится на фоне высокого уровня преступности в южноамериканской стране, где резко возросли случаи насилия и убийств в городах и тюрьмах, в чем Лассо (действующий президент Эквадора, – ред.) неоднократно обвинял банды наркоторговцев", - говорится в сообщении.
Политик Луиза Гонсалес отметила, что Эквадор сейчас переживает свой самый кровавый период. Она также выразила соболезнования семье погибшего.
"Объятия солидарности с семьей товарища Педро Брионеса, погибшего от рук насилия", - добавила она.
Бывшая губернатор провинции Эсмеральдас и нынешняя эквадорская политик Паола Кабесас указала, что жизнь Брионеса оборвала пуля.
- 9 августа в Эквадоре тремя выстрелами в голову убили кандидата в президенты от движения Construye Фернандо Вильявисенсио. Это произошло после политического митинга, состоявшегося в Колизее колледжа Андерсон в Кито.
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