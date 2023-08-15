Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщения лидеров партии "Гражданской революции".

Отмечается, что убийство произошло накануне досрочных президентских выборов, которые должны пройти в воскресенье, 20 августа.

"Однако голосование состоится на фоне высокого уровня преступности в южноамериканской стране, где резко возросли случаи насилия и убийств в городах и тюрьмах, в чем Лассо (действующий президент Эквадора, – ред.) неоднократно обвинял банды наркоторговцев", - говорится в сообщении.

Политик Луиза Гонсалес отметила, что Эквадор сейчас переживает свой самый кровавый период. Она также выразила соболезнования семье погибшего.

"Объятия солидарности с семьей товарища Педро Брионеса, погибшего от рук насилия", - добавила она.

Бывшая губернатор провинции Эсмеральдас и нынешняя эквадорская политик Паола Кабесас указала, что жизнь Брионеса оборвала пуля.