Меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции: Резников о потерях ВСУ
Министр обороны Алексей Резников утвердил, что потери ВСУ значительно меньше, чем в российской армии: общее количество не превышает количество жертв землетрясения в Турции
Об этом говорится в интервью министру испанской газеты La Razon.
"Конечно, у нас есть потери, потому что мы воюем. Но они критически меньше, чем у россиян. Я не могу назвать цифру, но могу вас заверить, что общее число жертв меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции. Это значит, что наша главная цель - сохранить жизнь наших солдат, в то время как Россия использует их как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Им безразлично. Только в одном Бахмуте Россия теряет 500 человек ежедневно. Убитыми и ранеными", - подчеркнул он. Алексей Резников.
В частности, министр отметил, что год назад российская армия использовала 60 000 артиллерийских снарядов в день, сегодня - 20 000, также у РФ есть проблемы с поставкой оружия, поэтому они используют иранские беспилотники.
"Это террористическое оружие против гражданского населения. Вот почему я пытаюсь убедить остальных моих коллег, что мы должны остановить их, потому что они представляют угрозу и для вас тоже", - резюмировал он.
- Напомним, 26 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
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