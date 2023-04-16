Меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции: Резников о потерях ВСУ

Об этом говорится в интервью министру испанской газеты La Razon.

"Конечно, у нас есть потери, потому что мы воюем. Но они критически меньше, чем у россиян. Я не могу назвать цифру, но могу вас заверить, что общее число жертв меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции. Это значит, что наша главная цель - сохранить жизнь наших солдат, в то время как Россия использует их как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Им безразлично. Только в одном Бахмуте Россия теряет 500 человек ежедневно. Убитыми и ранеными", - подчеркнул он. Алексей Резников.

В частности, министр отметил, что год назад российская армия использовала 60 000 артиллерийских снарядов в день, сегодня - 20 000, также у РФ есть проблемы с поставкой оружия, поэтому они используют иранские беспилотники.

"Это террористическое оружие против гражданского населения. Вот почему я пытаюсь убедить остальных моих коллег, что мы должны остановить их, потому что они представляют угрозу и для вас тоже", - резюмировал он.