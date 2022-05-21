Меньше чем через неделю волонтеры собрали сумму на первый БПЛА Poseidon для ДШВ, сбор средств продолжается

Об этом Бирюков сообщил в facebook .

По его словам, традиционно половину средств перечислили небезразличные украинцы, а вторую половину заплатил Фонд Порошенко.

"Знал я, когда написал 14 мая пост о БПЛА за 10 млн грн, что мы оплатим его 20 мая? Ни в коем случае. Верил ли я, что мы в принципе можем это сделать? Да", - написал Бирюков.

Он также обнародовал соответствующие платежные документы.

"Так что мы за это заплатили. Теперь это официально. 9 989 426 грн и 18 коп. - точная сумма счета в гривне. Мы оплатили БПЛА, который может летать на высоте 4 км и на расстояние управляемой дальности 50 км. Или 150 км за предварительно проложенным маршрутом", – объяснил волонтер.

Бирюков поблагодарил каждого, кто приобщился к сбору средств.

"Мы – просто логистическая связь, организатор. А настоящий плательщик – это ВЫ, патриоты Украины. Вы, кто сбросил нам 5 грн или 10 000 грн, вы, кто переводите нам регулярно или один раз. Вы, работники ИТ компании, которая еще не названа (еще не получила разрешения), которые перечислили нам 500 тыс. грн на эту покупку. И Петр Порошенко, заплативший ровно половину суммы", – пишет Бирюков.

"Это классный результат нашей совместной работы. Кандидаты у пилоты уже отобраны, через две недели они прибудут в учебный центр на учебу. А потом – работать на войне на уничтожение оккупантов. Охота на цели, днем и ночью, корректировка ударов с арты, днем и ночью", – отметил волонтер.

Он также сообщил, что для укомплектования разведывательного батальона нужны три таких комплекса.

"Это 12 птиц, это работа в интересах всей группы Десантно-штурмовых войск на Востоке. Сделаем ли мы это? Сможем ли мы снова отказаться от чего-то из мирной жизни? Сможем ли мы снова потрясти остатки семейного бюджета? Можем ли мы сделать репост еще раз" и позвонить по телефону нашим друзьям с этой информацией?", – спросил Бирюков.

Волонтеры ОО "Дело громад" собирают средства для покупки беспилотников H10 Poseidon Mk II, которые очень нужны подразделениям десантно-штурмовых войск.

"Такой беспилотник окупается за первый вылет. Такой беспилотник приближает день нашей победы с каждым вылетом. И десантно-штурмовым войскам нужна ваша помощь – глаза над врагом", – подчеркнул Юрий Бирюков.

Реквизиты для перевода средств:

В Украине

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400 (Антонина Бузило)

——-

Для других банков:

5375 4115 0177 8331 (Антонина Бузило)

——-

PayPal

Перевод на: [email protected]

Тип перевода: Family/friends

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb