"Меньше будет потребление газа". Как Меркель пыталась успокоить Зеленского по "Северному потоку 2"

Прежде всего она заявила, что Германия хочет как можно скорее продлить договор о транзите российского газа через Украину, передает Еспресо.TV .

"Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и потому, что будет дальнейший трафик через газовую систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила, что мы хотим как можно скорее продлить договор, который действует до 2024 года. Мы об этом будем говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связаны с этим ", - подчеркнула Меркель.

Также она категорически против того, чтобы "Северной поток 2" использовался РФ в качестве оружия, и если такое действительно будет иметь место, то на Россию следует накладывать санкции.



Вместе с тем Ангела Меркель не согласилась с определением "Северного потока" как чисто немецко-российского совместного проекта. Как с точки зрения экономики, так и с точки зрения правового регулирования.



"Там есть фирмы из Германии, Нидерландов, Франции. И поэтому это европейско-российский проект, он подлежит европейскому праву, он подлежит праву третьего энергетического пакета, поэтому в регулировании мы не совсем свободны, но должны ссылаться именно на это, поэтому мы не вели этих переговоров с немецкой стороны, но с европейской стороны мы такое поддерживали. Переговоры тогда вел комиссар Шефчович ", - добавила она.

Ближе же к середине XXI века, как считает Меркель, потребление газа и в Германии, и в Украине уменьшится, поэтому угроза от такого фактора, как "Северный поток", по ее мнению, будет меньше.

"Мы после 2024 года будем экспортировать газ из России в Европу, и здесь важно, чтобы Украина осталась транзитной страной, и важно, чтобы этот договор был продлен, и потом уже шаг за шагом - это очень важно для РФ - и Украина должна развиваться в сторону климатического нейтралитета. Германия должна достичь этого до 2045 года. И именно поэтому меньше будет потребление газа, и тогда газ не будет идти ни через "Северный поток", ни по газотранспортной системе Украины, и тогда и Украина должна быть готова к тому, что можно тогда сделать ", - добавила глава правительства ФРГ. .

Соответственно, она пообещала Украине помощь с развитием возобновляемой "зеленой" энергетики

"Через те возобновляемые источники энергии, которые могут быть расширены в Украине, здесь есть возможность помочь, чтобы с помощью гидролиза, с помощью " зеленой " энергии из возобновляемых источников энергии можно было производить и " зеленый " водород и им пользоваться", - подытожила Ангела Меркель.