Меньше 2% украинских беженцев в Швейцарии нашли работу

Об этом пишет UpJobs News .

Издание сообщает, что основными проблемами при поиске работы является незнание языка и признание квалификации. К середине мая 2022 года 413 человек в возрасте от 18 до 64 лет со специальными визами S, которые выдают украинским беженцам, нашли работу. Это составляет 1,62% от общего количества прибывших в страну людей (25 483 граждан Украины). Отмечают, что существует административное время задержки и количество людей, нашедших работу, на самом деле может быть большим.

Добавляют, что украинцы мотивированы найти работу и не получать поддержки со стороны государства, быть независимыми и не тратить деньги и вернуться в Украину. Поиск работы в Швейцарии занимает много времени. Опрос, проведенный ACF Switzerland в 2021 году, подтвердил, что в среднем требуется 7,04 месяца, чтобы найти новую работу в Швейцарии.

Администрация посольства Швейцарии во главе с послом страны вернулась к работе в Киеве.

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