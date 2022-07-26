Меньше 1% сотрудников МВД и Нацполиции перешли на сторону россиян, – советник Монастырского Смирнов

Об этом в эфире Еспресо сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

"По состоянию на 25 июля получил справку - знаю, что объявлено подозрение 26 сотрудникам МВД. На Херсон и область - это достаточно небольшое количество людей. В целом на временно оккупированных территориях мы наблюдаем тенденцию, где переход на сторону оккупанта меньше 1%", - рассказал он.

По словам советника, на сторону россиян переходит рядовой или младший офицерский состав.

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"Нет ни одного серьезного начальника - условного райотдела, кто бы перешел на сторону оккупантов. С одной стороны, у нас есть действительно определенное количество людей, которые переходят, с другой стороны, я это воспринимаю как определенный момент самоочищения, когда мы можем очиститься от людей, которые были недостойны работать в МВД", - подытожил Смирнов.