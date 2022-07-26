Меньше 1% сотрудников МВД и Нацполиции перешли на сторону россиян, – советник Монастырского Смирнов
На сторону россиян переходит только рядовой или младший офицерский состав МВД
Об этом в эфире Еспресо сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
"По состоянию на 25 июля получил справку - знаю, что объявлено подозрение 26 сотрудникам МВД. На Херсон и область - это достаточно небольшое количество людей. В целом на временно оккупированных территориях мы наблюдаем тенденцию, где переход на сторону оккупанта меньше 1%", - рассказал он.
По словам советника, на сторону россиян переходит рядовой или младший офицерский состав.
Читайте также: СБУ установила всех коллаборантов и предателей из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области
"Нет ни одного серьезного начальника - условного райотдела, кто бы перешел на сторону оккупантов. С одной стороны, у нас есть действительно определенное количество людей, которые переходят, с другой стороны, я это воспринимаю как определенный момент самоочищения, когда мы можем очиститься от людей, которые были недостойны работать в МВД", - подытожил Смирнов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.29
Покупка 38.29Продажа 39.29
-
EUR
Покупка 38.62Продажа 39.81
- Актуальное
- Важное