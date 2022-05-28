Менее чем за три минуты. Украинские воины на CAESAR уничтожили два танка, две БМД и грузовик с боекомплектом оккупантов
Три боевых экипажа 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" на французском CAESAR уничтожили два танка, две БМД и грузовик с боекомплектом военных РФ
Об этом информирует в телеграмме.
Огневое поражение 155-мм снарядами нанесли двум танкам, двум БМД и грузовикам с боекомплектом российских захватчиков.
"Все быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 секунд – "К бою", дальность – 22 110 метров, 4-5 выстрелов в минуту. 55 секунд – отбой, исчезли! Такой принцип боевой работы наших воинов", – комментируют в Госспецсвязи.
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