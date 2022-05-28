Об этом информирует в телеграмме Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины .

Огневое поражение 155-мм снарядами нанесли двум танкам, двум БМД и грузовикам с боекомплектом российских захватчиков.

"Все быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 секунд – "К бою", дальность – 22 110 метров, 4-5 выстрелов в минуту. 55 секунд – отбой, исчезли! Такой принцип боевой работы наших воинов", – комментируют в Госспецсвязи.

Украинские военные 27 мая в районе Изюма Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

27 мая в Херсонской области украинский истребитель МиГ-29 сбил российский Су-35 .

Украинские артиллеристы из 45-й бригады опубликовали видео, как уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожье.

За день 27 мая украинские военные уничтожили на Востоке до 60 российских оккупантов.

Напомним, около 29,8 тыс. оккупантов, 1322 танка, 503 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину

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