Менее чем за две недели оккупанты повредили в Украине более 400 объектов в 16 регионах, среди них энергетические

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что для ликвидации последствий обстрелов увеличили количество ремонтных бригад и закупили дополнительное оборудование. Помощь в этом оказывают страны-партнеры.

"$55 млн выделено США для ремонта и технического обслуживания газовых труб, а также предоставления электрогенераторов, альтернативных источников топлива для социальной инфраструктуры. €70 млн предусматривают Нидерланды. Дания помогает с отопительным сезоном Николаевской области.

Есть предварительные договоренности с Норвегией и Великобританией о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой. ЕС и Канада также подключаются к помощи.

Операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают нашему "Укрэнерго" генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и многое другое оборудование", - добавил Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины подчеркнул, что страны-партнеры помогают в течение нескольких месяцев, благодаря этому страна скорее восстанавливает электроэнергию.

По состоянию на 8 августа 2022 года стоимость задокументированного ущерба инфраструктуры после полномасштабного российского вторжения составляет $110,4 млрд, а сумма для восстановления выросла до $188 млрд.

В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.

В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

18 октября Шмыгаль сообщил, что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.

Российские энергетики готовили недавние удары по украинской инфраструктуре. Сообщается, что это самая большая инфраструктурная атака в истории человечества.

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