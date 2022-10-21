Менее чем за две недели оккупанты повредили в Украине более 400 объектов в 16 регионах, среди них энергетические
В Украине российские захватчики менее чем за две недели повредили в 16 областях более 400 объектов, среди них энергетические
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
"С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр сообщил, что для ликвидации последствий обстрелов увеличили количество ремонтных бригад и закупили дополнительное оборудование. Помощь в этом оказывают страны-партнеры.
"$55 млн выделено США для ремонта и технического обслуживания газовых труб, а также предоставления электрогенераторов, альтернативных источников топлива для социальной инфраструктуры. €70 млн предусматривают Нидерланды. Дания помогает с отопительным сезоном Николаевской области.
Есть предварительные договоренности с Норвегией и Великобританией о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой. ЕС и Канада также подключаются к помощи.
Операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают нашему "Укрэнерго" генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и многое другое оборудование", - добавил Шмыгаль.
Также премьер-министр Украины подчеркнул, что страны-партнеры помогают в течение нескольких месяцев, благодаря этому страна скорее восстанавливает электроэнергию.
- По состоянию на 8 августа 2022 года стоимость задокументированного ущерба инфраструктуры после полномасштабного российского вторжения составляет $110,4 млрд, а сумма для восстановления выросла до $188 млрд.
- В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.
- В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.
- 18 октября Шмыгаль сообщил, что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.
- Российские энергетики готовили недавние удары по украинской инфраструктуре. Сообщается, что это самая большая инфраструктурная атака в истории человечества.
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