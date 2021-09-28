Менеджер Усика заявил, что рефери в бою с Джошуа украл у украинца нокаут
Менеджер Александра Усика Эгис Климас возмутился, что в бою украинца против Энтони Джошуа рефери дал гонг на 6 секунд раньше и спас британца от нокаута
Об этом Климас написал в Instagram.
Он выложил видео последних секунд боя на котором видно, что рефери в ринге остановил бой на 6 секунд раньше, в момент, когда Усик прижал Джошуа к канатам и был близок к тому, чтоб нокаутировать соперника.
"Просто интересно, кто за это отвечает? К сожалению, в концовке у Усика просто забрали не менее 6 секунд. И эти 6 секунд могли привести к нокауту", - написал Климас.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа, украинец должен немедленно провести с британцем реванш.
- 27 сентября промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш Энтони Джошуа против Александра Усика состоится в феврале.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.55
Покупка 26.55Продажа 26.77
-
EUR
Покупка 30.99Продажа 31.37
- Актуальное
- Важное