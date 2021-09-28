Менеджер Усика заявил, что рефери в бою с Джошуа украл у украинца нокаут

Об этом Климас написал в Instagram.

Он выложил видео последних секунд боя на котором видно, что рефери в ринге остановил бой на 6 секунд раньше, в момент, когда Усик прижал Джошуа к канатам и был близок к тому, чтоб нокаутировать соперника.

"Просто интересно, кто за это отвечает? К сожалению, в концовке у Усика просто забрали не менее 6 секунд. И эти 6 секунд могли привести к нокауту", - написал Климас.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа, украинец должен немедленно провести с британцем реванш.

27 сентября промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш Энтони Джошуа против Александра Усика состоится в феврале.