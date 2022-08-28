Менеджер Усика рассказал, когда может состояться бой с Фьюри
Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что украинский боксер может провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против британца Тайсона Фьюри зимой
Об этом Климас заявил в интервью каналу ESNEWS в YouTube.
По его словам, команда Усика намерена организовать бой с Фьюри уже этой зимой в одной из стран Ближнего Востока.
"Усик должен победить Фьюри. Так же как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы намерены устроить поединок с Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке", - сказал Климас.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.
- 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса Александра Усика.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.
- 27 августа Тайсон Фьюри отказался уволить титул чемпиона мира WBC.
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