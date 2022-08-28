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Менеджер Усика рассказал, когда может состояться бой с Фьюри

28 августа, 2022 воскресенье
11:31
Спорт

Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что украинский боксер может провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против британца Тайсона Фьюри зимой

Об этом Климас заявил в интервью каналу ESNEWS в YouTube.

По его словам, команда Усика намерена организовать бой с Фьюри уже этой зимой в одной из стран Ближнего Востока.

"Усик должен победить Фьюри. Так же как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы намерены устроить поединок с Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке", - сказал Климас.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

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Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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