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Менеджер Уайлдера прокомментировал информацию о бое с Усиком

17 мая, 2023 среда
10:44
Спорт

Американский боксер Деонтей Уайлдер заинтересован в том, чтобы заменить британца Даниэля Дюбуа в поединке против украинца Александра Усика

Об этом заявил менеджер тяжеловеса из США Шейли Финкель в комментарии Sky Sports .

По его словам, Уайлдер заинтересован в предложении провести бой против Усика вместо Дюбуа.

"Если бы Деонтею предложили поединок против Александра Усика, мы, конечно, были бы заинтересованы", - сказал Финкель.

В то же время промоутер украинца Александр Красюк заявил, что главной целью Александра Усика на этот год является бой за звание абсолютного чемпиона мира против британца Тайсона Фьюри.

Украинец должен провести следующий поединок против Дюбуа. Боксеры не смогли в отведенные сроки договориться о бое, потому WBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила на 25 мая промоутерские торги, на которых определится организатор боя.

По информации инсайдера Дэна Рафала, существует вероятность, что Даниэль Дюбуа не успеет к лету восстановиться от травмы колена, полученной в декабре 2022 года в победном бою за титул "временного" чемпиона WBA против Кевина Лерены из ЮАР. Хотя WBA удовлетворилась медицинским отчетом команды британца о состоянии его здоровья, остается вопрос, может ли он тренироваться на полную мощность и набрать перед боем соответствующую форму.

По данным Дэна Рафала, в случае, если Даниэль Дюбуа откажется выйти на ринг, WBA разработала запасной план. Ассоциация готова приказать Александру Усику сразиться с бывшим чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером, который занимает в рейтинге WBA первое место.

Супертяжеловес из США был чемпионом мира WBC с 2015 по 2020 год и потерял пояс в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри.

Усик также владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Бокс
Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер
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