Менеджер сообщил дату боя Усик – Фьюри
Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри имеет шансы состояться в 2023 году
Об этом сообщает Boxing King Media.
Менеджер Фьюри Спенсер Браун отреагировал на информацию, что Александру Усику нужен 14-недельный тренировочный лагерь.
"Я могу вас заверить, что это не так. Вчера вечером я разговаривал с его менеджерами об этой ситуации. Так же поступили Фрэнк и Джордж Уоррены. У нас были длинные разговоры, но это не так, и мы по полной готовимся к 23 числу". Сейчас я могу вам категорично сказать. Мы нацелены на 23 декабря, поэтому больше нас никто не волнует", - сказал Браун.
Бой Усик – Фьюри
Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN, поединок пройдет в декабре 2023 или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.
Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). 28 октября он встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну из Франции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное