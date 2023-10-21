Менеджер сообщил дату боя Усик – Фьюри

Об этом сообщает Boxing King Media.

Менеджер Фьюри Спенсер Браун отреагировал на информацию, что Александру Усику нужен 14-недельный тренировочный лагерь.

"Я могу вас заверить, что это не так. Вчера вечером я разговаривал с его менеджерами об этой ситуации. Так же поступили Фрэнк и Джордж Уоррены. У нас были длинные разговоры, но это не так, и мы по полной готовимся к 23 числу". Сейчас я могу вам категорично сказать. Мы нацелены на 23 декабря, поэтому больше нас никто не волнует", - сказал Браун.

Бой Усик – Фьюри

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN, поединок пройдет в декабре 2023 или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). 28 октября он встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну из Франции.