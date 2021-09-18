Менеджер назвал имя следующего соперника Ломаченко

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает Р-Спорт.

По его словам, Василий Ломаченко 11 декабря встретится с бывшим чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми.

Климас добавил, что команда абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса из США, несмотря на публичные заявления самого боксера, хочет в 2022 году провести реванш с Василием Ломаченко.

В 2019 году у ганца титул IBF отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 4 августа Боб Арум заявил, что следующим соперником Василия Ломаченко может стать Ричард Комми.

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