Менеджер назвал имя следующего соперника Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко проведет следующий бой 11 декабря против ганца Ричарда Комми
Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает Р-Спорт.
По его словам, Василий Ломаченко 11 декабря встретится с бывшим чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми.
Климас добавил, что команда абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса из США, несмотря на публичные заявления самого боксера, хочет в 2022 году провести реванш с Василием Ломаченко.
В 2019 году у ганца титул IBF отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
-
Напомним, 4 августа Боб Арум заявил, что следующим соперником Василия Ломаченко может стать Ричард Комми.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.19Продажа 31.58
- Актуальное
- Важное