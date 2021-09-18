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Менеджер назвал имя следующего соперника Ломаченко

18 сентября, 2021 суббота
18:08
Спорт

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет следующий бой 11 декабря против ганца Ричарда Комми

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает Р-Спорт.

По его словам, Василий Ломаченко 11 декабря встретится с бывшим чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми.

Климас добавил, что команда абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса из США, несмотря на публичные заявления самого боксера, хочет в 2022 году провести реванш с Василием Ломаченко.

В 2019 году у ганца титул IBF отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

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Бокс
Теофимо Лопес
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