Менеджер Ломаченко раскрыл ключевой пункт соглашения о бое с абсолютным чемпионом мира

Об этом он заявил в интервью The 3 Knockdown Rule.

По словам Климаса, продолжаются переговоры между Ломаченко и абсолютным чемпионом в легком весе (до 61,2 кг) Камбососом, но у него есть предчувствие, что бой наконец-то состоится.

"У меня хорошее предчувствие, что поединок Ломаченко - Камбосос состоится. Сейчас мы обсуждаем контракт на два боя, в частности, если Ломаченко победит, то состоится реванш", - сказал Климас.

Он добавил, что поединок должен состояться в Австралии в конце мая – начале июня.

"Сейчас сложно говорить что-нибудь по поводу даты, но, вероятнее всего, это будет конец мая или июнь. Мы не просто готовы поехать в Австралию. Мы готовы, чтобы Ломаченко провел там тренировочный лагерь. Так мы сможем гарантировать, что поединок состоится, потому что границы могут закрывать и открывать. Допустим, что бой состоится в мае. Тогда уже в марте Ломаченко начнет готовиться к нему в Австралии", – рассказал Климас.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Василий Ломаченко является обладателем интерконтинентального пояса WBO и бывшим чемпионом WBC, WBO и WBA.

17 февраля стало известно, что WBO назначило Василия Ломаченко обязательным претендентом на поединок против Джорджа Камбососа.

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