Менеджер Ломаченко придумал, как спасти его карьеру после поражения от Хэйни
Менеджер Василия Ломаченко написал письма IBF, WBA, WBO и WBC с просьбой сделать боксера из Украины обязательным претендентом на чемпионские титулы
Копии писем Климас обнародовал в Twitter.
Он обратился к IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирному боксерскому совету) с просьбой назначить Ломаченко обязательным претендентом на титулы в легком весе (до 61,2 кг), поскольку он якобы проиграл в бою за них Хэйни из-за несправедливого судейского решения.
"В прошлую субботу в Лас-Вегасе Василий Ломаченко бросил вызов абсолютному чемпиону в легком весе Дэвину Хейни. Болельщики на арене MGM и мир бокса осудили то, что они считают нечестным и несправедливым решением, которое лишило Лома его законной победы и его жизненной цели стать чемпионом мира", - написал Климас.
Он напомнил, что команда Ломаченко готовит апелляцию на решения судей, единодушно отдавших победу американцу, и призвал организации дать экс-чемпиону мира в трех категориях еще один шанс.
"Лома был лишен победы на ринге в субботу, и он заслуживает возможности стать первым номером и получить еще один шанс", - убежден Климас.
Ранее Хейни заявил, что не намерен встречаться с Ломаченко в реванше.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- После боя стало известно, что Ломаченко превзошел Хейни по числу ударов.
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его команда не согласилась с поражением и подаст протест на исход боя.
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