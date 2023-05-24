Копии писем Климас обнародовал в Twitter.

Он обратился к IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирному боксерскому совету) с просьбой назначить Ломаченко обязательным претендентом на титулы в легком весе (до 61,2 кг), поскольку он якобы проиграл в бою за них Хэйни из-за несправедливого судейского решения.

"В прошлую субботу в Лас-Вегасе Василий Ломаченко бросил вызов абсолютному чемпиону в легком весе Дэвину Хейни. Болельщики на арене MGM и мир бокса осудили то, что они считают нечестным и несправедливым решением, которое лишило Лома его законной победы и его жизненной цели стать чемпионом мира", - написал Климас.

Он напомнил, что команда Ломаченко готовит апелляцию на решения судей, единодушно отдавших победу американцу, и призвал организации дать экс-чемпиону мира в трех категориях еще один шанс.

"Лома был лишен победы на ринге в субботу, и он заслуживает возможности стать первым номером и получить еще один шанс", - убежден Климас.

Ранее Хейни заявил, что не намерен встречаться с Ломаченко в реванше.