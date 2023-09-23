Менеджер Фьюри заявил, что саудовцы осуществят рождественское желание всех фанатов бокса.
Британский боксер Тайсон Фьюри может провести следующий поединок против украинца Александра Усика
Об этом менеджер британца Спенсер Браун рассказал в интервью Тедди Атласу на канале THE FIGHT with Teddy Atlas .
По его словам, команда Фьюри ведет переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии об организации его следующего боя.
"Я не могу разглашать ничего, что происходит, но если бы у вас был рождественский список пожеланий с одним боем, который вы хотели бы увидеть в сверхтяжелом весе, то он вполне мог бы состояться", - рассказал Браун.
На уточняющий вопрос, может ли быть бой между Фьюри и Усиком за титул абсолютного чемпиона мира менеджер ответил утвердительно.
"Да, вы могли угадать. И это все, что я могу вам сказать, потому что мне пришлось подписать документы, мне запрещено разглашать все это, поэтому я не могу больше ничего сказать. Но я собираюсь сказать следующее: саудовцы осуществят рождественское желание всех – это все, что я могу сказать", - подытожил Браун.
Переговоры о бое Усик – Фьюри
Усик и Фьюри пытались договориться о поединке в конце прошлого и начале 2023 года, однако не достигли согласия и прекратили переговоры.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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