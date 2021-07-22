Мендель заявила, что в ОП существовал запрет комментировать тему Крыма

Об этом она сказала в интервью Радио НВ .

Мендель признала, что коммуникация в первое время была неудачной.

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"Я считаю, что первые девять месяцев нашей коммуникации в Офисе - это была полная катастрофа. Я постоянно указывала на то, что нам приходило очень много запросов, мы должны давать нашу позицию. У нас был на то, чтобы комментировать самые обычные вещи. Например, так много было вопросов "скажите о Крыме". Почему нам запрещали говорить о Крыме - непонятно ", - рассказала Мендель.