Мендель заявила, что станет советницей Ермака

Об этом Мендель сообщила в эфире телеканала Украина 24 .

Она подтвердила, что станет советником главы Офиса президента.

"До конца недели должен быть указ о моем увольнении (с должности пресс-секретаря - ред.), указ о назначении советником Офиса президента", - сообщила Мендель.



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Она отметила, что указ может быть сегодня, 9 июля, или уже на выходных. При этом она не уточнила, будет ли работать в штате.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что Мендель будет внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.



Как известно, Юлия Мендель пошла с должности пресс-секретаря президента.

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