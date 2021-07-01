Мендель выпустит книгу о работе в ОПУ "с известным афоризмом в политике"
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу об украинцах и своей работу в ОПУ
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
"Как думаете, как называется книга? Подсказка: очень известный афоризм в современной политике", - отметила она.
В комментарии Общественному Мендель заявила, что книга должна выйти в свет в июле.
"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное - о самоидентификации украинцев как нации", - отметила бывшая пресс-секретарь Зеленского.
Какое будет название, тираж и издательство она не уточнила, однако отметила, что не платила за издательство.
В комментариях украинцы начали реагировать на такую новость и постить свои варианты названия книги: "Сделали себя вместе"; "Шестой брауни"; "Х**ом по роялю. Для чайников "; "Королевство кривых зеркал..."; "Клоуны как они есть"; "Падение империи Зе"; "Хуже не будет"; "Какая разница" и прочее.
- Напомним, Юлия Мендель ушла с должности пресс-секретаря президента.
- Новым спикером президента Владимира Зеленского будет журналист Сергей Никифоров.
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