Мендель опубликовала отрывок из своей книги

О своей книге Мендель рассказала в ролике на facebook.

По ее словам, писать эту книгу было крайне сложно.

"Ключевым вопросом, который встал передо мной, было то, что правда очень многолика и часто отрезвляет. Тогда как большинство документальных материалов пишут на основании этических норм, дипломатии и, будем откровенны, желаниея автора показать себя в позитивном ключе. Но нельзя подавать правду, которая отрезвляет, оставаясь в то же время положительным героем", - отметила Мендель.

Она добавила, что попыталась осмыслить украинские реалии с точки зрения украинки, рожденной в конце 1980-х годов.

"Рожденная в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным, которая сильно почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США", - рассказала Мендель.

"Сложно сформулировать идентичность нации, не ограничивая ее и охватывая всю многогранность. Но невозможно сделать это без попытки осмыслить себя и обсудить это в рамках общественного диалога. Я предлагаю начать", - прочитала Мендель отрывок из из своей книги.