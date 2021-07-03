Мендель опубликовала отрывок из своей книги
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обнародовала отрывок из своей книги
О своей книге Мендель рассказала в ролике на facebook.
По ее словам, писать эту книгу было крайне сложно.
"Ключевым вопросом, который встал передо мной, было то, что правда очень многолика и часто отрезвляет. Тогда как большинство документальных материалов пишут на основании этических норм, дипломатии и, будем откровенны, желаниея автора показать себя в позитивном ключе. Но нельзя подавать правду, которая отрезвляет, оставаясь в то же время положительным героем", - отметила Мендель.
Она добавила, что попыталась осмыслить украинские реалии с точки зрения украинки, рожденной в конце 1980-х годов.
"Рожденная в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным, которая сильно почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США", - рассказала Мендель.
"Сложно сформулировать идентичность нации, не ограничивая ее и охватывая всю многогранность. Но невозможно сделать это без попытки осмыслить себя и обсудить это в рамках общественного диалога. Я предлагаю начать", - прочитала Мендель отрывок из из своей книги.
- 1 июля стало известно, что Юлия Мендель написала книгу об украинцах и своей работе в ОПУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное