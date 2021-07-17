Мендель будет вести видеоколонку программы "Большая деолигархизация" на канале Ахметова

Об этом сообщила директор по коммуникациям холдинговой компании System Capital Management Наталья Емченко в facebook.

По ее словам, Мендель появится в эфире программы уже сегодня, 17 июля.

"В качестве постоянного колумниста к нам только что присоединилась Юлия Мендель, экс-спикер президента Украины Владимира Зеленского. Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" вы можете увидеть в эфире уже сегодня", - написала Емченко.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель ушла с должности пресс-секретаря президента.

Впоследствии, президент Владимир Зеленский назначил журналиста Сергея Никифорова своим пресс-секретарем.

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