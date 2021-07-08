Мендель 11 июля выпустит книгу "Каждый из нас - Президент"
Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 11 июля выпускает свою книгу
Об этом сообщает интернет-магазин КСД.
Книгу издает "Клуб семейного досуга". Ее название - "Каждый из нас - Президент".
В продаже книга будет с 11 июля. Цена книги Мендель - 190 грн.
"Эта книга - попытка осмыслить украинские реалии с точки зрения украинки, рожденной в конце 1980-х, прямо перед развалом Союза. Рожденной в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным. Которая сильно почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась в западном мире, объездив десятки курсов и программ в Европе и США ", - говорится в аннотации.
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