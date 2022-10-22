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Мэлони принесла присягу премьер-министра Италии

22 октября, 2022 суббота
12:49
Мир

Джорджия Мэлони принесла присягу премьер-министра Италии. Присягу приносят также министры ее правительства. Она стала первой женщиной-премьером в истории республики

Об этом сообщает "Ansa".

Президент Италии Серджо Маттарелла вызвал в свой дворец первую в истории республики женщину-премьера и поручил ей сформировать новое правительство.

Незадолго до этого он провел консультации с объединенной правоцентристской делегацией, которая гарантировала наличие четкого парламентского большинства и недвусмысленное показала желание видеть лидера "Братьев Италии" во главе правительства.

В субботу в президентском дворце в присутствии президента Джорджа Мэлони принесла присягу главы правительства. Накануне она объявила членов своего кабинета.

Известно, что министром обороны, по предложению Мелони, должен стать соучредитель "Братьев Италии" Гвидо Кроссетто. Он имеет долгий опыт в политике, но в 2018 году ушел из нее и посвятил себя семейному бизнесу.

  • 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджию Мелони, которая является лидером правой партии "Братья Италии", победившей на выборах в парламент. После победы на выборах в Италии, она пообещала поддержку Украине. Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом.

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