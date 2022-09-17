Критику военных бундесвера Мельник выразил в твиттере.

"Вы описываете военную помощь Украине, подвергшейся нападению, как "каннибализацию" вооруженных сил Германии? Что это за жуткие термины? Вам стоит прийти в себя и выйти из этого умопомрачения", - прокомментировал он.

17 сентября глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германия должна прекратить передавать Украине свою технику из запасов армии, потому что "многие в бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности для готовности ФРГ как страны-члена НАТО.