Мельник ответил на заявление военных бундесвера о помощи Украине с термином "каннибализация"
Посол Украины в Германии Мельник подверг резкой критике заявление союза военных бундесвера о помощи Украине, в частности за использованный в нем термин "каннибализация"
Критику военных бундесвера Мельник выразил в твиттере.
"Вы описываете военную помощь Украине, подвергшейся нападению, как "каннибализацию" вооруженных сил Германии? Что это за жуткие термины? Вам стоит прийти в себя и выйти из этого умопомрачения", - прокомментировал он.
- 17 сентября глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германия должна прекратить передавать Украине свою технику из запасов армии, потому что "многие в бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности для готовности ФРГ как страны-члена НАТО.
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