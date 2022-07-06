Об этом сообщает УП .

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал 6 июля после заседания, на котором он дал поручение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить действие порядка о получении разрешений на передвижение военнообязанных.

Читайте также: Не время для срач*й. Почему Зеленский и Залужный должны пожать друг другу руки

"Мы решили, что решение было принято не совсем правильно и его отменят. Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы. Это просто мелочь. . Это ни о чем", - сказал Зеленский.

5 июля появилась информация от Генштаба, что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения.

Зеленский попросил Генштаб не принимать без него подобные решения.

6 июля стало известно, что Владимир Зеленский поручил Валерию Залужному отменить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки. После этого Залужный заявил, что Генштаб отменил действие порядка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb