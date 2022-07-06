Мелкая ошибка: Зеленский заверил, что у него нет недоразумений с Генштабом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и Генеральным штабом Вооруженных сил нет недоразумений
Об этом сообщает УП .
Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал 6 июля после заседания, на котором он дал поручение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить действие порядка о получении разрешений на передвижение военнообязанных.
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"Мы решили, что решение было принято не совсем правильно и его отменят. Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы. Это просто мелочь. . Это ни о чем", - сказал Зеленский.
- 5 июля появилась информация от Генштаба, что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения.
- Зеленский попросил Генштаб не принимать без него подобные решения.
- 6 июля стало известно, что Владимир Зеленский поручил Валерию Залужному отменить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки. После этого Залужный заявил, что Генштаб отменил действие порядка.
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