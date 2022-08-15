Мелитопольцев отправляют в фильтрационные лагеря только за украинский флаг в домах, - мэр Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на временно оккупированных территориях россияне могут взять в плен гражданских граждан только при наличии украинского флага в доме
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"После того, как на прошлой неделе был взорван сервисный центр, где выдавались псевдо водительские удостоверения и номерные знаки, дом напротив этого центра был полностью оцеплен и началась массовая фильтрация граждан Украины. Большое количество военных заходило в квартиры и начинало проводить допросы и обыски. Если им кто-то не нравится, то они сразу забирают в плен. Или если российские военные находят какую-то украинскую символику, то также забирают в плен", - рассказал Федоров.
Мэр Мелитополя подчеркнул, что граждане Украины на временно оккупированных территориях находятся в особой опасности.
"Если у мелитопольской семье есть в доме украинский флаг, то в лучшем случае люди попадут в плен на многочасовые допросы. Поэтому сейчас нужно всем гражданам Украины понять и осознать, что в особой опасности находятся наши люди на временно оккупированных территориях", - добавил он.
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