Мелитопольские партизаны самостоятельно ликвидировали около сотни российских военных, - мэр
Во временно оккупированном Мелитополе местные партизаны самостоятельно ликвидировали уже около сотни российских военных
Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире Национального телемарафона.
По предварительным данным Главного управления разведки Минобороны, мелитопольскими партизанами было самостоятельно уничтожено около 100 российских оккупантов. Мелитопольцы сопротивляются врагу с первых дней войны.
Кроме того, Федоров сообщает, что военные РФ проводят во временно оккупированном Мелитополе перепись населения. Цель этого мероприятия – принудительная мобилизация мужчин в русскую армию.
Также сообщается, что о проведении так называемого референдума на оккупированных территориях пока речь не идет, поскольку у российских военных нет никакой поддержки среди населения.
Также, по словам мэра, солдаты РФ ежедневно похищают мирных жителей Мелитополя. Кроме того, в российском плену больше месяца находится глава Мелитопольского районного совета Сергей Прийма. Как стало известно, пленных людей россияне пытают.
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