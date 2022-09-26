Мелитополь является ключом для освобождения Юга, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Запорожье является ключевым городом для дальнейших наступательных действий украинской армии, потому что в перспективе нужно двигаться на Мелитополь, который является ключом для освобождения Юга. Запорожье выглядит как потенциальный транспортный хаб для дальнейших действий. Не исключаю, что же мнение имеет и РФ, понимая , что российскую группировку на правом берегу Днепра, которая сейчас находится в ловушке, придется спасать", - подчеркнул Згурец.

По его словам, враг будет пытаться обеспечить спасательные операции через Запорожье, пробивая коридор.

"Но технически выполнить это очень тяжело, потому что сил и средств россиянам не хватает. 1300 км имеет линия фронта и россиянам достаточно сложно удерживать линию фронта и проводить наступательные действия. Российская мобилизация не повысит эффективных возможностей противника", - добавил Згурец.