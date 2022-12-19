Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Террор местного населения усиливается во временно оккупированном Мелитополе, потому что город становится закрытым, из которого невозможно ни въехать, ни уехать. Например, несколько горожан пытались выехать из Мелитополя, но всех людей развернули, сказав им, что до 1 января ни один человек не сможет выезжать с территории временно оккупированной Запорожской области в сторону Запорожья.Так же сегодня, 19 декабря, из Запорожья уехало 10 наших жителей на временно оккупированную территорию, но в Васильевке все автомобили оккупанты развернули, отметив, что до 15 января никого пропускать не будут" – рассказал городской голова Мелитополя.



Иван Федоров отметил, что оккупанты делают из Мелитополя такую крепость, которую вроде бы собираются удерживать до конца. Но мы видели, как "до конца" они держали Херсон, поэтому Федоров надеется, что так будет и с Мелитополем.

9 декабря мэр Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированный Мелитополь приехал племянник лидера Чечни Рамзана Кадырова, который будет следить за местными гауляйтерами

15 декабря городской голова Иван Федоров сообщал , что россияне не выпускают из Мелитополя мужчин, не освобожденных от армии, и усложняют горожанам выезд через Крым.

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