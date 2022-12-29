Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.

"Мы настраиваем их на то, чтобы они смирились с предстоящей утратой Мелитополя. Им все равно придется оставить все украинские города и населенные пункты любого масштаба, если бы они там не укреплялись. Вопрос в том, будет ли это жест "доброй воли", будет ли это по нашей доброй воле", - отметила она.

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По словам Гуменюк, ВСУ продолжат давление на россиян в Мелитополе.

Они пытаются укрепиться, потому что это у них знаковый город вместо Херсона. Они оттеснены нами на левый берег Днепра, но если они согласны отступать такими уверенными шагами, мы можем им только помочь. Сейчас наша работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени .Мы готовы к любому развитию событий и осознаем, что враг цепляется за любые элементы того, что они у нас захватили", - подытожила спикер.