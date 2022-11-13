Мелитополь превращают в военную базу: мэр о ситуации в городе и районе
Новые колонны с оккупантами прибывают в Мелитополь: город укрепляют, военные живут в гражданских помещениях и размещают технику в жилых районах
О том, что с 7 ноября произошло в областном центре и в районе, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Сообщается, что войска РФ прибывают в город по нескольким направлениям: из Херсона и оккупированного Токмака Запорожской области. Российские военные запретили мелитопольцам приближаться к территории аэродрома
Мелитополь начали укреплять оборонительными сооружениями, а оккупанты расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Враг расставляет технику в жилых кварталах.
"В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с дээнэровцами. Во дворе учебного заведения расставили "грады", - информирует Федоров и добавляет: – В поселок Шелюги близ Кирилловки (оккупанты, - ред.) заехали прямо на танках, расселились в детсаду и перекрыли доступ к лесничеству".
Ситуация в районе, по словам Ивана Федорова, такова:
- В Плодородном порядки устанавливают кадыровцы, примечательно, что они вешают флаги со своим вождем.
- В Михайловке и Заречном оккупанты занимаются обысками: проверяют дома, спрашивают о мужчинах.
- В Приазовской, Нововасильевской и Александровской громадах военные РФ "взламывают и занимают пустые дома".
- В Кирилловке захватчики "расселились в захваченных базах отдыха".
"Радует одно: наши Вооруженные Силы хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он бежал с украинской земли", - отмечает Федоров.
- Напомним: 13 ноября с центральной площади Мелитополя исчез российский флаг, оккупационные власти заявляют, что это "профилактические работы".
- Тогда же бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил , что уже в январе 2023 года украинские военные освободят Мелитополь и Мариуполь.
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