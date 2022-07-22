Мелитополь должен стать ключевым городом в освобождении Юга. Колонка Сергея Згурца

ВСУ минимизировали российскую стратегию "огневого вала"

Если мы говорим о ситуации на фронтах и производим общую оценку – мы понимаем, что, несмотря на попытки врага захватить нашу территорию, де-факто после провозглашенной оперативной паузы – ситуация не меняется никоим образом в пользу противника. Мы действительно хорошо держим оборону – эти 10 дней оперативной паузы, а затем заявление Шойгу, что нужно начинать наступление на всех фронтах – не привело к заметным изменениям на фронте. Российское военное руководство четко отдает себе отчет, что достичь преимущества сугубо военными способами у них нет ни сил, ни возможностей, но они все равно пытаются пройти по тем направлениям, которые обозначены как приоритетные с точки зрения выхода на границы Донецкой и Луганской областей. Мы понимаем, что наши возможности с учетом получения новой военной техники позволяют минимизировать предыдущую стратегию "огневого вала", когда на отдельных участках фронта враг накапливает значительное количество артиллерии, а затем начинает продавливать нашу оборону. Сейчас ситуация уже не будет таковой.

Бахмутское направление на Донбассе является наиболее опасным из тех, где ожидается активность

Если мы посмотрим на ситуацию по линии столкновения, то должны выделить три наиболее заметных точки, где происходит какая-то активность или подготовка к ней. Это Славянск, Северск и Бахмут. На Славянск враг готовится делать определенные продвижения с теми силами, которые были накоплены вблизи Изюма. Один вариант – это движение из Изюма, а другой – это движение в сторону Барвенкового, чтобы затем совершить в обход наступление на Краматорск. Эти меры легко сдерживаются нашей обороной. Другое направление касается Северска – там враг пытается двигаться двумя направлениями.

Мы видим заграничную карту (ниже – ред.), где показаны рубежи обороны вокруг Славянска и Краматорска и достаточно укреплены сооружения, но вопросы не только у них, а в самом рельефе. Мы удерживаем все доминирующие высоты вокруг Славянска, а врагу нужно двигаться по сложной местности вокруг города – там перепады высот и лес. Пребывание нашей артиллерии на этих высотах не позволяет противнику совершать продвижение.

Несколько похожая ситуация и вокруг Северска, где так же мы находимся на господствующих высотах и враг пытается продвинуться вдоль Северского Донца по селам Серебрянка, Спорное и Григоровка. Там нет возможностей у противника продвинуться и пойти вокруг Северска. Другое направление – это бои по направлению Верхнекаменка и Верхнекаменское и там накоплены были силы от группировки, захватившей Лисичанск и сейчас они пытаются двигаться дальше в направлении Славянска. Но это направление тоже достаточно эффективно блокируется нашей обороной.

Третье, волнующее РФ, направление с точки зрения выхода на новые рубежи – Бахмут и перерезание линий сообщения вокруг города, которые так же ведут на Славянск и Лисичанск. Там есть несколько направлений охвата Бахмута с юга, но там происходят артобстрелы, чем использование малых подразделений и это направление достаточно опасно. Оно более сложно, чем ситуация вокруг Славянска и Северска, но есть надежда, что враг будет остановлен на тех позициях, которые он занимает сейчас.

Россияне опасаются выхода Сил обороны на границу в Харьковской области

По ситуации по Харькову и области можно прогнозировать, что враг и дальше будет использовать артиллерию и авиацию для обстрелов. Это направление для врага важно – опасается того, что мы можем продвинуться к государственной границе и перерезать сообщения тех линий, которые обеспечивают группировку в Изюме, откуда обеспечиваются и другие подразделения российской армии, так что ситуация вокруг Харькова будет постоянно тревожна и думаю, здесь будут меры, в частности, связаны с использованием HIMARS или других систем, чтобы каким-либо образом отвергнуть противника к границе и за границу.

На участке фронта в Херсонской области осуществляется окружение частей войск РФ

Наиболее оптимистическое направление изменения на фронте – это Юг, Херсонская область. Генштаб спокойно и мало представляет информацию об этом направлении, хотя наиболее положительные изменения происходят именно тут. Сегодня можем говорить, что авиация нанесла удары по многим группировкам российских войск и в пабликах начинают обсуждать ситуацию вокруг Высокополья, где располагается группировка российских войск – называется численность около двух тысяч. Я думаю, что есть определенное преувеличение, но есть основания говорить о том, что вокруг Высокополья в двух направлениях – от Орехово и Потемкино – осуществляется окружение частей войск РФ. Возможно, это будет хорошим поводом, чтобы дать существенный толчок противнику быстрее покидать Правобережье Херсона, где стоят войска. У них есть ограниченные логистические ограничения для обеспечения своих сил. История с Антоновским мостом стала толчком для анализа зарубежными аналитическими структурами перспектив освобождения Правобережья Херсонщины, где находится группировка войск РФ, по определенным оценкам, насчитывающая в пределах 15 тыс. личного состава.

Польский анализ предстоящего освобождения Юга

Польский аналитик, капитан армии Максимилиан Дура вместе с местными аналитическими структурами разработали краткий план освобождения Юга. У него три этапа: первый – использование систем HIMARS для перерезания логистического обеспечения группировки на правом берегу Днепра за счет разрушения Каховского и Антоновского мостов.

То, что это возможно, мы уже видели на примере, когда более 15 ударов было нанесено по Антоновскому мосту, сейчас сообщение по нему тяжелой техникой прекращено, потому что мост начинает напоминать эдакое решето или сыр, где мы видим удары от HIMARS. Один из мостов, являющийся главной артерией для обеспечения российской группировки, уже не работает. Это предупреждающий сигнал для врага, что нужно покидать эту территорию.

Возвращаясь к польскому плану: первый этап – разрушение этих мостов, что заставляет противника покинуть Правобережье Днепра, второй этап – когда HIMARS и MLRS наносят удары на большую дистанцию – по мостам и объектам, которые находятся вблизи Армянска, Чонгара и Геническа. Это требует от противника перейти на обеспечение своих сил за счет наземных коридоров и тогда протяженность линии обеспечения составляет около 600 км, что делает невозможным эффективное обеспечение российских войск. Третий этап – это рассечение этой группировки, направленные на Мариуполь и Бердянск.

Этот третий компонент польского плана вызывает больше вопросов, потому что все наши оценки и других экспертов говорят о том, что при освобождении Юга ключевым городом должен быть Мелитополь, потому что это ключ ко всем логистическим участкам на Юге и атака на город должна быть одним из важных элементов того контрнаступления, о котором говорит украинское руководство.

Окно для контрнаступления

Правда, больше об этом говорят политические фигуры, а не военные. В частности, мы слышали заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, который сказал о том, что вопросы, связанные с контрнаступлениями, затрагиваются на заседаниях ставки Главнокомандующего и речь пойдет не только о Херсоне, но и о других направлениях. Кстати, действительно 21 июля состоялось заседание ставки и по итогам этого заседания было сказано о том, что был оценен потенциал ВСУ и сказано, что нужно совершать больше наступательных операций и говорилось о том, что есть все возможности для операций по освобождению наших территорий. Детализацию мы увидим в ближайшее время, учитывая, что и другие зарубежные аналитики говорят о том, что у Украины есть окно возможностей для наступательных операций.

Кстати, руководитель разведки МИ-6 сказал о том, что потенциал российской армии исчерпывается и есть все предпосылки для того, чтобы в течение двух-трех недель украинская армия провела наступательные операции. Конечно, эти оценки касаются только зарубежных аналитиков.