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Мелитополь, Бердянск или что-то неожиданное: Украина собирает войска для нового большого наступления, - Euronews

5 января, 2023 четверг
04:39
война с Россией

Поскольку российские удары против Украины продолжаются, а надежды на мир, кажется, угасают, все больше экспертов утверждают, что война в скором времени может добиться решающего перелома.

Об этом пишет Euronews.

"Украина собирает войска и боеприпасы для новой большой атаки на позиции России. Они должны сохранить ту динамику, которую они набрали: сначала в сентябре с захватом Харьковской области, а затем в ноябре с освобождением Херсона", - заявил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

Новое наступление будет "решающим для сохранения поддержки международного сообщества и демонстрации того, что их огромные финансовые и военные усилия для Украины приносят результаты".

Бывший полковник армии США Лиам Коллинз сказал Euronews, что Украине нужно осуществить атаку до того, как весной растает снег, что усложнит использование грунтовых дорог.

"Все помнят наводнение на первых этапах российского вторжения. В таких условиях очень сложно вести наступление и опрокидывать войска".

Коллинз сказал, что Украина также меньше страдает от боевых действий при низких температурах, а россияне испытывают трудности с логистикой, моральным духом и руководством.

"Логистика была проблемой для россиян изначально, и погодные условия только усложнят это. Единственное преимущество россиян в этом конфликте - это массовость".

Хотя многие пытаются предположить, куда может "упасть молот", Дикинсон сказал, что логистика предполагает, что наиболее очевидным местом для наступления будет юг, прямо к Азовому морю:

"Вероятно, в районе Бердянска, возможно, в сторону Мелитополя, чтобы изолировать от пополнения российские войска, направляющиеся в сторону Крыма".

Он сказал, что такая атака будет большей версией наступления в Херсонской области, когда российские войска были фактически отрезаны, заблокированы и вынуждены отступить, поскольку они не могли пополнить запасы.

Однако Коллинз предупредил, что чем больше россияне будут вынуждены отступать, тем сложнее будет с ними бороться. Отвоевывая большие участки Украина оттесняет врага на все меньшие и меньшие территории, поэтому их армия может увеличиваться и не быть такой распределенной.

В то же время, "российские войска не могут проводить масштабный огневой маневр, у них нет возможностей", добавил он. "Это просто нагромождение их артиллерии, обладающей небольшой тактической и стратегической ценностью".

Питер Дикинсон отмечает, что Киев снова может попытаться застать россиян врасплох, разослав ложную информацию:

"Украина показала, что очень умела делать сюрпризы. Харьковскому наступлению в сентябре предшествовали месяцы сигналов о том, что они собираются начать большое наступление на юге. Россия стянула большое количество войск к югу, а Украина атаковала на востоке. Можно предположить, что они хотели бы повторить эту хитрость снова".

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Мелитополь
наступление ВСУ
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