English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Мексика в ООН предложит план достижения пятилетнего перемирия в Украине

Мексика в ООН предложит план достижения пятилетнего перемирия в Украине

17 сентября, 2022 суббота
11:04
Мир ООН

Мексика в ООН предложит план создания "Комитета по диалогу и миру" для немедленного прекращения боевых действий в Украине

Об этом передает CNN со ссылкой на заявление президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора во время выступления на военном параде ко Дню независимости страны.

По его словам, инициатива будет направлена на достижение перемирия, по меньшей мере, на 5 лет "для мира между всеми нациями". Министр иностранных дел Марсело Эбрард на заседании Генассамблеи ООН предложит план создания "Комитета по диалогу и миру" для немедленного прекращения боевых действий в Украине.

Обрадор отметил, что план позволит посвятить время "решению значительных и серьезных экономических и социальных проблем, касающихся народов мира".

Предложение Мексики подразумевает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступят посредниками в комитете.

Президент Мексики выразил надежду на то, что это даст начало прямым переговорам между лидерами Украины и России.

Обрадор также раскритиковал антироссийские санкции и "массовые поставки" оружия в Украину, назвав их "действиями, способствовавшими продолжительному противостоянию, дополнительной порцией иррациональности".

  • 6 сентября президент США Джо Байден заявил , что Россию не следует признавать спонсором терроризма. Объявление России государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль за экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

  • 17 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание России государством-спонсором терроризма будет иметь непредсказуемые последствия .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
ООН
Мексика
война с Россией
Читайте также:
Скіпетр британських королів
15 сентября, 2022 четверг
После смерти Елизаветы II ЮАР требует у британцев вернуть бриллиант весом в 500 каратов
Ракетний удар
16 сентября, 2022 пятница
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: серьезные разрушения получили гидротехнические сооружения
16 сентября, 2022 пятница
Посмотрим, чем закончится. Путин в Самарканде прокомментировал контрнаступление ВСУ
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
17 сентября
12:35
В Запорожье россияне в течение суток разрушили 37 гражданских объектов
12:30
Глава ассоциации немецких военных против передачи Украине вооружений бундесверу, - СМИ
12:21
Николаев до вечера будет без воды
12:05
В НАТО заверили, что поддержка Украины не изменится с наступлением зимы
12:05
С помощью видеорегистратора фиксировал позиции ВСУ: житель Николаева объявил подозрение
12:01
У Малиновского отобрали звание самого дорогого футболиста Украины
12:00
Эксклюзив
Контрнаступление языка: как украинский отвоевывает свое
11:34
Дмитрий Песков
В кремле ответили на предупреждение Байдена о применении ядерного оружия
11:33
Очередь людей, желающих попрощаться с Елизаветой II, показали из космоса
11:19
Петраков рассказал о потерях сборной Украины перед матчами с Шотландией
11:11
Эксклюзив
Виктор Ягун
Вмешательство СБУ в процесс перехода общин от УПЦ к ПЦУ инициировано московскими силами, - генерал-майор Ягун
11:02
Вблизи Мелитополя сгорела военная база россиян
10:51
Ночью оккупанты обстреляли Харьков, есть два попадания
10:47
Эксклюзив
Согласно оценкам, убитых в Изюме не менее тысячи, - глава РВА
10:44
Богатейший боксер мира рассказал, кого считает лучшим бойцом мира
10:31
Джастин Трюдо
Лидер Канады осудил зверства русской армии в Изюме
10:28
ВСУ установили полный контроль над Купянском, - ISW
10:18
За сутки Россия потеряла в Украине 200 военных, 11 боевых бронемашин, 3 танка и самолет, - Генштаб ВСУ
10:17
Эксклюзив
Поставки ЗРК NASAMS существенно усилят возможности нашей ПВО, - представитель командования Воздушных сил Игнат
10:04
Россия обстреляла село неподалеку от Запорожья
09:50
Британская разведка спрогнозировала, как будет действовать РФ после поражения в Харьковской области
09:41
Враг ночью обстреливал Николаевщину, есть погибшая, в некоторых городах отсутствуют свет и вода
09:30
Курс валют на 17 сентября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
09:06
Эксклюзив
Почти полный состав Пенсионного фонда в Изюме перешел на сторону россиян, – офицер ТрО Корсунов
08:59
Украина достигла прогресса в переговорах со США о поставках самолетов F-16, систем ПВО Patriot и БПЛА Gray Eagle, - Politico
08:47
Николай Княжицкий
Почему ОПЗЖ продолжает сидеть в парламенте?
08:31
Россияне всю ночь били по Никопольщине, в одном из сел исчезла связь
08:29
Кулеба
Нам срочно нужно больше оружия, чтобы спасти жизнь украинцев, - Кулеба о братских захоронениях в Изюме
08:17
Эксклюзив
Продвижение в Херсонской области достаточно результативно, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
07:56
Альварес – Головкин: где и когда смотреть бой за титул абсолютного чемпиона мира
07:26
ВСУ отразили атаки врага на 5 населенных пунктов, - Генштаб
07:01
Энтони Блинкен
Блинкен объяснил, почему США не признают РФ государством – спонсором терроризма
06:27
Армения
В Армении возмутились реакцией РФ на просьбу о помощи ОДКБ в конфликте с Азербайджаном
05:59
Zoom
ZOOM предоставит украинским учебным заведениям лицензии для обеспечения онлайн обучения
05:38
ISW рассказал о трех направлениях наступления ВСУ в Херсонской области
05:14
Израиль атаковал аэропорт и окрестности Дамаска, - Reuters
04:49
Россия не реагирует на предложение США по обмену заключенными, – Белый дом
04:22
Китай планирует захватить Тайвань к 2027 году, - ЦРУ
03:56
Байден
Байден пригрозил Путину "последствиями" в случае применения ядерного или химического оружия в Украине
03:29
Франк-Вальтер Штайнмайер
Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы мира в Европе, - Штайнмайер
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV