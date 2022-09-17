Об этом передает CNN со ссылкой на заявление президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора во время выступления на военном параде ко Дню независимости страны.

По его словам, инициатива будет направлена на достижение перемирия, по меньшей мере, на 5 лет "для мира между всеми нациями". Министр иностранных дел Марсело Эбрард на заседании Генассамблеи ООН предложит план создания "Комитета по диалогу и миру" для немедленного прекращения боевых действий в Украине.

Обрадор отметил, что план позволит посвятить время "решению значительных и серьезных экономических и социальных проблем, касающихся народов мира".

Предложение Мексики подразумевает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступят посредниками в комитете.

Президент Мексики выразил надежду на то, что это даст начало прямым переговорам между лидерами Украины и России.

Обрадор также раскритиковал антироссийские санкции и "массовые поставки" оружия в Украину, назвав их "действиями, способствовавшими продолжительному противостоянию, дополнительной порцией иррациональности".

6 сентября президент США Джо Байден заявил , что Россию не следует признавать спонсором терроризма. Объявление России государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль за экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

17 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание России государством-спонсором терроризма будет иметь непредсказуемые последствия .

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