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Мексика победила Саудовскую Аравию, но вылетела из чемпионата мира

30 ноября, 2022 среда
23:19
Спорт

В 3-м туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Мексики победила Саудовскую Аравию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Лусаиле и закончился со счетом 2:1 в пользу Мексики. В ворота Саудовской Аравии забили Луис Чавес и Генри Мартин.

У Мексики до последних минут оставались шансы на выход в плей-офф, для этого им нужно было победить с преимуществом в 3 гола. Но на 95-й минуте Салем Аль-Давсари лишил мексиканцев шансов на 1/8 финала.

После 3-х матчей победу в группе C одержала команда Аргентины, набравшая 6 очков. Со второго места в плей-офф ЧМ-2022 также вышла команда Польши, у них 4 балла.

Четыре очка также набрала Мексика, но по дополнительным показателям они уступили полякам. Последняя позиция и 3 балла в Саудовской Аравии.

В 1/8 финала ЧМ сборная Аргентины сыграет против Австралии. Соперник Польши – Франция.

ЧМ-2022

3-й тур. Группа C

30 ноября

Саудовская Аравия – Мексика 1:2

Голы: Аль-Давсари, 90+5 – Мартин, 47, Чавес, 52

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Мексика
Саудовская Аравия
чемпионат мира-2022
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