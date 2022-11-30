Мексика победила Саудовскую Аравию, но вылетела из чемпионата мира
В 3-м туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Мексики победила Саудовскую Аравию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Лусаиле и закончился со счетом 2:1 в пользу Мексики. В ворота Саудовской Аравии забили Луис Чавес и Генри Мартин.
У Мексики до последних минут оставались шансы на выход в плей-офф, для этого им нужно было победить с преимуществом в 3 гола. Но на 95-й минуте Салем Аль-Давсари лишил мексиканцев шансов на 1/8 финала.
После 3-х матчей победу в группе C одержала команда Аргентины, набравшая 6 очков. Со второго места в плей-офф ЧМ-2022 также вышла команда Польши, у них 4 балла.
Четыре очка также набрала Мексика, но по дополнительным показателям они уступили полякам. Последняя позиция и 3 балла в Саудовской Аравии.
В 1/8 финала ЧМ сборная Аргентины сыграет против Австралии. Соперник Польши – Франция.
ЧМ-2022
3-й тур. Группа C
30 ноября
Саудовская Аравия – Мексика 1:2
Голы: Аль-Давсари, 90+5 – Мартин, 47, Чавес, 52
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