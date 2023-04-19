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Мексика обвинила США в шпионаже

19 апреля, 2023 среда
06:25
Мир Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством на фоне утечки секретных документов Вашингтона. Он заявил об усилении мер безопасности

Об этом сообщает Reuters.

По словам Лопеса Обрадора, Мексика стала объектом шпионажа со стороны Пентагона.

В секретных документах американского военного ведомства, "слитых" в сеть, содержались данные о конфликте между руководством военно-морских сил и секретариатом национальной обороны Мексики.

Лопес Обрадор охарактеризовал деятельность американской разведки как "оскорбительное самовольное вмешательство, неприемлемое ни при каких обстоятельствах".

Президент также подчеркнул, что не будет принимать какие-либо конкретные меры против США, но намерен обсудить с американским руководством условия сотрудничества двух стран. Он также пообещал закрыть доступ к чувствительным данным для военных ведомств страны.

  • В прошлом месяце после переговоров с чиновниками США официальный Каир приостановил тайные поставки оружия в РФ. Было принято решение производить артиллерийские боеприпасы для Украины.
  • На основе анализа документов Пентагона стало известно, что "снабжение вооружений" от Запада завершится "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года.
Мексика
США
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