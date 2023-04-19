Об этом сообщает Reuters.

По словам Лопеса Обрадора, Мексика стала объектом шпионажа со стороны Пентагона.

В секретных документах американского военного ведомства, "слитых" в сеть, содержались данные о конфликте между руководством военно-морских сил и секретариатом национальной обороны Мексики.

Лопес Обрадор охарактеризовал деятельность американской разведки как "оскорбительное самовольное вмешательство, неприемлемое ни при каких обстоятельствах".

Президент также подчеркнул, что не будет принимать какие-либо конкретные меры против США, но намерен обсудить с американским руководством условия сотрудничества двух стран. Он также пообещал закрыть доступ к чувствительным данным для военных ведомств страны.